В 6 районах Самарканда будут построены канализационные сети

При участии международных финансовых институтов был разработан проект по улучшению систем канализации в 6 районных центрах и поселках городского типа Самаркандской области. Согласно проекту стоимостью 117,5 млн. долларов США, в регионе планируется построить 9 очистных сооружений и провести более 185 километров канализационных сетей.

В частности, в этом году более 14 000 домов в центре Акдарьинского района - поселке Лоиш- будут подключены к канализационной системе. Будет построена новая станция очистки сточных вод и проложена канализационная сеть длиной 19,5 км. На эти цели планируется выделить 10,9 миллиона долларов.

В соответствии с проектом, в центре Иштыханского района и города Митан построят очистные сооружения и 42 километра канализационных сетей. С реализацией проекта, который обойдется в 25 миллионов долларов, не будет проблем с канализацией в районах с населением 25,4 тысячи человек.

Канализационные сети также будут модернизированы в Каттакурганском, Пайарыкском, Кошрабадском и Пастдаргомском районах.

На сегодняшний день паспорта, аннотации и другие первичные документы по каждому проекту подготовлены и представлены в Министерство инвестиций и внешней торговли, Министерство финансов и Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

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