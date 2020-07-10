Веломашина из запчастей «Дамаса». Семиклассник из Пастдаргомского района Самаркандской области создал машину, на которой можно свободно передвигаться. На вид-это обычный автомобиль. Кузов, четыре колеса, руль, и даже багажник. Правда, у машины нет мотора, но его функцию выполняют педали и трансмиссионная система велосипеда.





При изготовлении этого автомобиля использовался стальной профиль, велосипед и техническое оборудование автомобиля «Дамас». В быту уже есть старенькая волга Газ-31, доставшаяся от деда. Однако конструкция собственного изобретения-это не только еще одно средство передвижения, но и гордость всей семьи, считают родители мальчика.

Мухаммад Азизов вырос в махалле «Зангибойи» недалеко от районного центра в семье потомственных мастеров. С самого детства мальчик интересовался плотничеством, домостроительством, своим главным устозом считает отца. Семиклассник сам сконструировал автомобиль. Для этого ему понадобилось чуть меньше трех месяцев и пару советов его главного наставника.

-Я всегда хотел изобрести что-нибудь интересное, но в то же время полезное, говорит молодой изобретатель. -Идея о создании веломашины возникла у меня еще год назад, когда я заканчивал шестой класс. Рассказал об этом домашним и они меня поддержали. Мы продумали все досконально, детально изучили материалы, которые нужны были для конструкции. Дома валялись запчасти от старого велосипеда, по ходу нашлись и другие необходимые компоненты для конструкции.

Во время карантина Мухаммаду скучать не приходится, да и некогда. После изобретения веломашины, идейному вдохновителю пришла в голову сделать самодельный минитрактор. По словам семиклассника, тракторы играют важную роль в сельской местности, они минимизируют человеческий труд при выполнении сельхозработ. На обрабатываемых полях обычно действуют тракторы большой мощности и, как правило, их используют владельцы фермерских хозяйств с несколькими гектарами земли. В домашних условиях и для работ в приусадебных участках эти тракторы не удобны, считает школьник. Мухаммад нашел альтернативу профессиональной технике и решил создать собственный минитрактор.

Ранее доказавший на практике свои инновационные способности 14-летний подросток объяснил отцу, что для реализации его задумки нужно будет российское авто «Москвич». На семейном совете просьба сына была удовлетворена в положительную сторону. С тех пор наш фигурант одержим идеей создать малогабаритный минитрактор, который способен выполнять те же функции, что и «старший брат». Правда, на значительно меньшей территории. На помощь юному инноватору, который уже известен во всей округе благодаря развитому не по годам уму и инженерной жилке, пришли соседские дети. Ребята с энтузиазмом взялись за дело, их желание и стремление с каждым днем берет обороты. Если так и дальше пойдет, то работы завершатся через максимум два месяца, говорят между собой домашние мальчика.

Мухаммад рассказывает, что в будущем после окончания средней школы хочет стать военным. Свои навыки в сфере инноваций будет развивать параллельно мечте, создавать необычные предметы быта и внедрять их на практике.

Зарина Хакбердиева