В Самарканде откроется первый в стране гастрономический Бродвей

Конец улицы Орзу Махмудова в Самарканде, пересекающая Университетский бульвар и улицу Бабура Мирзо, возможно, вернется в прежнее русло-станет улицей с односторонним движением автомобилей, как, примерно, 6-7 лет назад. Дело в том, что на данной улице в скором времени откроется первый в стране гастрономический Бродвей. Идея о его создании возникла еще пару лет назад, однако, к ее воплощению в реальность строители приступили только в марте нынешнего года, после утверждения проекта.

Зарина Хакбердиева