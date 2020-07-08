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  • 8 июль 2020 16:42
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В Самарканде откроется первый в стране гастрономический Бродвей

Конец улицы Орзу Махмудова в Самарканде, пересекающая Университетский бульвар и улицу Бабура Мирзо, возможно, вернется в прежнее русло-станет улицей с односторонним движением автомобилей, как, примерно, 6-7 лет назад. Дело в том, что на данной улице в скором времени откроется первый в стране гастрономический Бродвей. Идея о его создании возникла еще пару лет назад, однако, к ее воплощению в реальность строители приступили только в марте нынешнего года, после утверждения проекта.

 

 

Зарина Хакбердиева


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