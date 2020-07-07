В Самарканде разыскивают мужчину за ножевое ранение

30 июня 2020 года в 19:30 в саду, принадлежащем ООО «Баховуддин-Фарм» в Самаркандском районе, между гражданином Чиракчинского района Кашкадарьинской области К.М. и уроженцем Мубаракского района той же области Б.С. возникла ссора.

Гражданин К.М. в состоянии алкогольного опьянения преднамеренно четыре раза ударил соперника ножом в левую грудь, правую часть живота, поясницу и область правой руки. Нанеся опасные для жизни телесные повреждения, мужчина скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В результате потасовки Б.С. с тяжелыми травмами был доставлен в отделение интенсивной терапии Самаркандского районного медицинского объединения. Потерпевший и несколько свидетелей в ходе допроса в деталях рассказали о происшествии, на основании заявления было проведено расследование по установлению личности.

1 июля 2020 года Самаркандская районная прокуратура возбудила уголовное дело против К.М. по части 1 ст. 25,97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках уголовного дела, не удалось привлечь подозреваемого к делу. Таким образом, 2 июля 2020 года, К.M. был заочно арестован как подсудимый, в тот же день объявили о его розыске.

В данное время ведутся поиски сбежавшего человека, сообщает информационная служба Самаркандской областной прокуратуры.