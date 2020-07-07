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  • 7 июль 2020 15:07
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В Самарканде с 6 июля начался процесс приема учеников в 1-й класс

С 6 июля стартовал процесс приема учеников в 1-й класс общеобразовательных школ на 2020/2021 учебный год. 

 

В Самарканде с 6 июля начался процесс приема учеников в 1-й класс

 

По данным областного управления народного образования в новом учебном году 1238 общеобразовательных школ Самаркандской области планируют принять в общей сложности 650 116 первоклассников (4995 из них - 6,5 лет).

 

Также в целях предотвращения скопления родителей в школах в условиях карантина, процесс подачи документов первоклассников в Ташкенте впервые осуществляется в режиме онлайн-очереди через сайт qabul.maktab.uz (запись начнется с 5 июля).

 

Если программа будет успешно реализована в Ташкенте, со следующего учебного года она будет постепенно внедряться в других регионах.


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