38-я смерть: 61-летний мужчина умер от коронавируса в Самарканде

61-летний О.Н., житель Ургутского района Самаркандской области, 27 июня этого года был помещен в областную инфекционную больницу по причине первичного контакта с пациентом с коронавирусом. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

В тот же день ему поставили диагноз COVID-19. Заболевание характеризовалось двусторонней пневмонией, осложнением острой дыхательной недостаточности 3 степени.





Пациент ранее страдал от хронической почечной недостаточности, гипертонии, ишемической болезни сердца и острого инфаркта миокарда.

Во время лечения пациента его ежедневное состояние отслеживалось в режиме онлайн специалистами Министерства здравоохранения и Самаркандского государственного медицинского института.





Однако, несмотря на реанимационные процедуры, выполняемые врачами в соответствии со стандартами, пациент умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.