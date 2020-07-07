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  • 7 июль 2020 11:27
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38-я смерть: 61-летний мужчина умер от коронавируса в Самарканде

61-летний О.Н., житель Ургутского района Самаркандской области, 27 июня этого года был помещен в областную инфекционную больницу по причине первичного контакта с пациентом с коронавирусом. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

 

 

В тот же день ему поставили диагноз COVID-19. Заболевание характеризовалось двусторонней пневмонией, осложнением острой дыхательной недостаточности 3 степени.


Пациент ранее страдал от хронической почечной недостаточности, гипертонии, ишемической болезни сердца и острого инфаркта миокарда.

Во время лечения пациента его ежедневное состояние отслеживалось в режиме онлайн специалистами Министерства здравоохранения и Самаркандского государственного медицинского института.


Однако, несмотря на реанимационные процедуры, выполняемые врачами в соответствии со стандартами, пациент умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.


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