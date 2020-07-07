Практические работы по созданию туристической деревни в Самаркандском районе идут полным ходом

На сегодняшний день работы по созданию туристического поселка «Конигил» в Самаркандской области продолжаются. Согласно концепции по созданию туристической деревни Конигил, на территории площадью 3 га строится кольцевая дорожка длиной 800 метров, чтобы туристы могли прогуляться по реке Сиёб и отдохнуть на природе.

Сотрудниками департамента по развитию туризма совместно с ответственными лицами ведутся работы по созданию семейных гостевых домов, новых ремесленных центров, анимационных центров, отражающих местные традиции, а также создаются условия для развития таких видов туризма как этнотуризм, агротуризм, гастрономический и др.

По данным пресс-службы департамента по развитию туризма Самаркандской области, семейный гостевой дом "Konigil house” стал одним из первых в поселке, начавший свою деятельность. Помимо этого, на территории создана пекарня, где будут демонстрироваться мастер классы по приготовлению всемирно известного самаркандского хлеба, в ходе которых посетителям покажут секреты выпечки.

В регионе также начал действовать центр по производству гончарных изделий. В здании, где находится рисовая мельница, заканчиваются работы по ремонту, с сохранением национальной принадлежности. Когда исторический облик рисовой мельницы будет восстановлен, посетителям будет демонстрироваться процесс приготовления риса.