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  • 6 июль 2020 16:06
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СамМИ подписал соглашение с российским университетом на подготовку высококвалифицированных медицинских кадров

3 июля 2020 года рабочая группа Самаркандского государственного медицинского института провелаонлайн-встречу посредством телемоста с представителями Кировского государственного медицинского университета (Россия) - ректором Львом Железновым, проректором по учебной работе Евгением Касаткиным и советником ректора по развитию Еленой Ревковой.

 

СамМИ подписал соглашение с российским университетом на подготовку высококвалифицированных медицинских кадров

 

На встрече российские эксперты высоко оценили потенциал СамМИ и выразили готовность развивать двусторонние отношения.


В ходе переговоров была отмечена важность ускорения международного сотрудничества в связи с растущей потребностью в высококвалифицированных медицинских кадрах, способных адекватно реагировать на сегодняшние угрозы. В рамках сотрудничества обсуждались вопросы внедрения соответствующих двусторонних программ по педиатрии и другим областям образования, а также обучение клинических ординаторов акушерству и гинекологии, кардиологии, неврологии, детской хирургии.

 

СамМИ подписал соглашение с российским университетом на подготовку высококвалифицированных медицинских кадров

 

В ходе онлайн-диалога между двумя университетами было подписано соглашение о развитии сотрудничества и подготовке высококвалифицированных медицинских кадров.


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