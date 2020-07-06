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  • 6 июль 2020 14:44
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В Самарканде скончались сиамские близнецы

Как ранее сообщалсайт ств.уз, в Самаркандской области 27 июня родились двухголовые сиамские близнецы. Спустя девять дней после рождения, 6 июля, новорожденные скончались, сообщает информационная служба областного управления здравоохранения.

 

В Самарканде скончались сиамские близнецы

 

25 июня этого года беременная М.Ч. была доставлена в областной перинатальный центр на 38 неделе беременности. В субботу, 27 июня, она родила двухголового ребенка. 29 июня близнецы были переведены в Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр. Все это время младенцы страдали сердечной недостаточностью, они дышали постоянно увлажненным и нагретым кислородом и находились под наблюдением опытных специалистов.


Сегодня, 6 июля, несмотря на быструю реанимацию врачей в региональном многопрофильном медицинском центре, один из сиамских близнецов скончался в 7:50 утра, а второй- в 10:50 из-за дыхательной и сердечной недостаточности из-за множественных врожденных пороков развития у младенцев.


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