В Самарканде задержан человек в момент реализации сильнодействующих препаратов

Во время проведенного недавно оперативного мероприятия в сотрудничестве с региональным отделом Службы государственной безопасности были выявленынекоторые лица, причастные к незаконной торговле психотропными препаратами.

В частности, во время операции на улице Абдурахмана Джами в Самарканде Алишер Хусанов (имя и фамилия изменены) был задержан при продаже 47 сильнодействующих препаратов «PERGE-300 mg» на 1 млн. 480 тыс. сумов. В ходе мероприятия у него было изъято 52 сильнодействующих лекарства в качестве вещественных доказательств.

Согласно заявлению правонарушителя, где он признает свою вину, Хамза Темиров был задержан по подозрению в продаже 55 таблеток «PERGE-300 mg» Алишеру Хусанову за 1375 000 сумов на улице Дагбитской в Самарканде.

По данному факту областным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре против обоих граждан возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РУз и направлено в областную прокуратуру для расследования.

Информационная служба регионального управления Департамента

по борьбе с экономическими преступлениями.