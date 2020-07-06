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  • 6 июль 2020 9:44
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В Самарканде задержан человек в момент реализации сильнодействующих препаратов

Во время проведенного недавно оперативного мероприятия в сотрудничестве с региональным отделом Службы государственной безопасности были выявленынекоторые лица, причастные к незаконной торговле психотропными препаратами.

 

В Самарканде задержан человек в момент реализации сильнодействующих препаратов

 

В частности, во время операции на улице Абдурахмана Джами в Самарканде Алишер Хусанов (имя и фамилия изменены) был задержан при продаже 47 сильнодействующих препаратов «PERGE-300 mg» на 1 млн. 480 тыс. сумов. В ходе мероприятия у него было изъято 52 сильнодействующих лекарства  в качестве вещественных доказательств.

 

Согласно заявлению правонарушителя, где он признает свою вину, Хамза Темиров был задержан по подозрению в продаже 55 таблеток «PERGE-300 mg» Алишеру Хусанову за 1375 000 сумов на улице Дагбитской  в Самарканде.

 

По данному факту областным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре против обоих граждан  возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РУз  и направлено в областную прокуратуру для расследования.

 

Информационная служба регионального управления Департамента

по борьбе с экономическими преступлениями.


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