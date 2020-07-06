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  • 6 июль 2020 9:21
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Сносят незаконные постройки на территории «URGUT SAVDO KOMPLEKSI»

ООО «URGUT SAVDO KOMPLEKSI», расположенное на 20 гектарах земли в Ургутском районе, реконструирует существующие объекты  инфраструктуры  на основе современных проектов. Незаконно установленные прилавки демонтируются, а внешний и внутренний виды торговых точек для обслуживания клиентов ремонтируются в соответствии с нормативными требованиями.

 

Сносят незаконные постройки на территории «URGUT SAVDO KOMPLEKSI»

 

Для посетителей и торговцев вещевого рынка   построена автостоянка. 80 камер видеонаблюдения были установлены для наблюдения за движением транспортных средств и клиентов. Кроме того, были построены 2 современных туалета, проложен  асфальт  на расстоянии 1 км.

 

В целях предотвращения пожаров расширяются внутренние дороги в рыночной зоне и создаются все необходимые условия для торговцев и покупателей. Налажено регулярное движение между районным центром и рынком.

 

Сносят незаконные постройки на территории «URGUT SAVDO KOMPLEKSI»

 

Наряду с продолжающейся работой было выявлено, что на территории торгового центра находятся 12 незаконных построек граждан. В частности, суд постановил снести 5 незаконных магазинов гражданина У. Негматова на площади 80 кв.

 

Также незаконная строительная работа гражданина Ш. Шукуруллаева была расследована на месте рабочей группой областной администрации, и 2 июля этого года она была полностью ликвидирована.


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