Сносят незаконные постройки на территории «URGUT SAVDO KOMPLEKSI»

ООО «URGUT SAVDO KOMPLEKSI», расположенное на 20 гектарах земли в Ургутском районе, реконструирует существующие объекты инфраструктуры на основе современных проектов. Незаконно установленные прилавки демонтируются, а внешний и внутренний виды торговых точек для обслуживания клиентов ремонтируются в соответствии с нормативными требованиями.

Для посетителей и торговцев вещевого рынка построена автостоянка. 80 камер видеонаблюдения были установлены для наблюдения за движением транспортных средств и клиентов. Кроме того, были построены 2 современных туалета, проложен асфальт на расстоянии 1 км.

В целях предотвращения пожаров расширяются внутренние дороги в рыночной зоне и создаются все необходимые условия для торговцев и покупателей. Налажено регулярное движение между районным центром и рынком.

Наряду с продолжающейся работой было выявлено, что на территории торгового центра находятся 12 незаконных построек граждан. В частности, суд постановил снести 5 незаконных магазинов гражданина У. Негматова на площади 80 кв.

Также незаконная строительная работа гражданина Ш. Шукуруллаева была расследована на месте рабочей группой областной администрации, и 2 июля этого года она была полностью ликвидирована.