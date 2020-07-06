В Самарканде в ближайшее время откроется первый в стране гастрономический Бродвей

Сейчас вдоль улицы "Орзу Махмудова" расположены кофейни, пекарни, рестораны и гастрономические магазины. Цель нового проекта – создать в городе общественное пространство, сочетающее в себе и современные технологии и уникальную атмосферу, которая станет привлекательной не только для туристов, но и местных жителей.

На сегодняшний день выполнено уже 85% всех работ по созданию улицы. Здесь установлены скамейки, современное освещение – более 50 типов различных фонарей. Свыше 1 миллиарда сумов было направлено на асфальтирование дорог, идет строительство двух мостов в стиле ретро, а также двух фонтанов.

Всего в гастрономический Бродвей, длиной около 1 километра, войдут 35 различных объектов. При их возведении используется синтез идей современной архитектуры и национального зодчества. Также рядом будут построены пять отелей.