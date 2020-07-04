Небольшое землетрясение ощущалось в Самарканде

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 4 июля в 14:52 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане.

Как сообщает gazeta.uz, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 10 км. Оно ощущалось в Самарканде, а также в других регионах Узбекистана.









Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории страны:

·Фергана (176 км) — 4 балла.

·Ташкент (301 км) — 3 балла.

·Самарканд (356 км) — 3 балла.

·Наманган (238 км) — 3 балла.

·Андижан (237 км) — 3 балла.

·Гулистан (257 км) — 3 балла.

·Джизак (301 км) — 3 балла.

·Термез (376 км) — 3 балла.

·Карши (450 км) — 2 балла.

·Бухара (572 км) — 2 балла.

·Навои (498 км) — 2 балла.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.