В Самаркандской области разыскивается человек за особо тяжкое преступление

Махамашукуров Кочкор Абдурасулович, 50-летний житель Чиракчинского района Кашкадарьинской области, разыскивается сотрудниками органов внутренних дел за совершение тяжкого преступления в Самаркандской области,сообщает информационная служба УВД Самаркандской области.

Личные данные граждан, которые предоставят информацию об этом человеке, будут храниться в тайне. За подтвержденную информацию о его личности и местонахождении со стороны районного отдела ОВД назначены денежное вознаграждение и ценные подарки.