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  • 4 июль 2020 14:27
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В Самаркандской области разыскивается человек за особо тяжкое преступление

Махамашукуров Кочкор Абдурасулович, 50-летний  житель  Чиракчинского района Кашкадарьинской области, разыскивается сотрудниками органов внутренних дел за совершение тяжкого преступления в Самаркандской области,сообщает  информационная  служба УВД Самаркандской области.

 

В Самаркандской области разыскивается человек за особо тяжкое преступление

 

Личные данные граждан, которые предоставят информацию об этом человеке, будут храниться в тайне. За подтвержденную информацию о его личности и местонахождении со стороны районного отдела  ОВД назначены денежное вознаграждение и  ценные подарки.


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