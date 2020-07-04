В Самарканде близится к завершению строительство карантинного комплекса на 1000 человек и больницы на 100 коек

Строительство карантинного комплекса началось месяц назад на пустующей территории воинской части в Пастдаргомском районе.
Комплекс на 1000 мест, занимающий 9,36 га, возводится государственным унитарным предприятием «Бунедкор Обод Пастдаргом». Стоимость проекта составляет 12 млрд. сумов.
С ходом строительных работ на месте ознакомились заместитель министра строительства Узбекистана Шерзод Хидоятов , замхокима Самаркандской области Акмал Шукуров, руководитель проекта Хаёт Мирзаев и глава ГУП «Бунедкор обод Пастдаргом» Актам Буриев.
Карантинная зона строится из более 140 контейнеров, которые оснащены всей необходимой мебелью.
Также в ближайшее время планируется построить больницу на 100 коек. Для строительства медучреждения было выделено 18 га свободных земель с территории воинской части, расположенной в махалле «Ватанпарвар» г. Самарканда.
По данным генерального подрядчика «Бунедкор Обод Пастдаргом», проект стоимостью 25 миллиардов сумов предусматривает строительство жилья для медперсонала рядом с комплексом. В процессе стройки задействованы свыше 100 рабочих и более 20 единиц спецтехники.
Больница будет предназначена для лечения инфекционных и других заболеваний. На данный момент проведены все коммуникационные сети- канализация, вода, электричество. В палатах устанавливаются телевизоры и кондиционеры, а также другая необходимая мебель и оборудование.