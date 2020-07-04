В Самарканде обсуждается вопрос необоснованного роста цен на лекарства ,медикаменты и продукты питания

В городской администрации проходит очередная восьмая сессия Самаркандского городского Совета народных депутатов

В заседании принимают участие депутаты горсовета, руководители секторов, заместители хокима, руководители ведомств и отделов.

Заседание проходит под началом председателя городского совета Б. Облокулова.

На повестке дня поставлены такие вопросы, как контроль В Сама, адресная помощь нуждающимся семьям на основе перечня и работа, проводимая для обеспечения занятости населения, особенно женщин и молодежи. Также обсуждается ряд мер по предотвращению распространение коронавирусной инфекции.

Планируется рассмотреть состояние эффективности мер, предпринимаемых для профилактики, пропаганды здорового образа жизни среди населения, соблюдения правил санитарии и гигиены, а также работы, проводимой по онлайн-образованию в системе государственного образования во время пандемии и другим вопросам.