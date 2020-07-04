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  • 4 июль 2020 12:18
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В Самарканде обсуждается вопрос необоснованного роста цен на лекарства ,медикаменты и продукты питания

В городской администрации  проходит очередная  восьмая сессия Самаркандского городского Совета народных депутатов

 

В Самарканде обсуждается вопрос необоснованного роста цен на лекарства ,медикаменты и продукты питания

 

В заседании принимают участие депутаты горсовета, руководители секторов, заместители хокима, руководители ведомств и отделов.

 

Заседание проходит под началом председателя городского совета Б. Облокулова.

 

В Самарканде обсуждается вопрос необоснованного роста цен на лекарства ,медикаменты и продукты питания

 

На повестке дня поставлены такие вопросы, как  контроль  В Сама, адресная помощь нуждающимся семьям на основе перечня и работа, проводимая для обеспечения занятости населения, особенно женщин и молодежи. Также обсуждается ряд мер по предотвращению распространение коронавирусной инфекции.

 

В Самарканде обсуждается вопрос необоснованного роста цен на лекарства ,медикаменты и продукты питания

 

Планируется рассмотреть состояние эффективности мер, предпринимаемых для профилактики, пропаганды здорового образа жизни среди населения, соблюдения правил санитарии и гигиены, а также работы, проводимой по онлайн-образованию в системе государственного образования во время пандемии и другим вопросам.


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