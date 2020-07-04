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  • 4 июль 2020 0:01
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В Самарканде задержан еще один преподаватель института при получении взятки

В Самарканде задержан еще один преподаватель института при получении взятки 1 июля в УВД Самаркандской области с заявлением обратился гражданин Б.Б. 1995 г.р., в котором попросил принять законные меры в отношении мужчины по имени «Ж», представившийся преподавателем Самаркандского института ветеринарной медицины. Данный гражданин пообещал через знакомых должностных лиц устроить Б.Б. на факультет технического специалиста данного ВУЗа, но за свои услуги попросил 5 000 долларов США.

 

Как сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области, по данному заявлению, 2 июля сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УУР УВД Самаркандской области совместно с сотрудниками Управления СГБ по Самаркандской области провели оперативное мероприятие в Самаркандском районе. В ходе него в момент получения от автора заявления денежных средств в размере 5 000 долларов США с вещественными доказательствами был задержан гражданин Х.Ж. 1983 г.р.

 

По данному факту Следственным управлением при УВД Самаркандской области ведется доследственная проверка.

 

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