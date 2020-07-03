В момент получения взятки с поличным задержаны работники СамГУ и СамГАСИ

Службой государственной безопасности совместно с органами прокуратуры и внутренних делпресечены несколько фактов, связанных с коррупцией и мошенничеством.

Так, должностное лицо Главного управления капитального строительства при хокимияте города Ташкента, злоупотребляя своим служебным положением, пообещал гражданину, желающему заниматься предпринимательством, оформить 1 гектар неиспользуемой земли, расположенной между многоэтажными домами в Чиланзарском районе, за что попросил 1 млн. 400 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по городу Ташкенту совместно с органами прокуратуры и ГУВД столицы, указанное лицо задержан с поличным в момент получения 50 тысяч долларов США от оговоренной суммы.

В ходе дознания выяснилось, что он должен был передать эти деньги начальнику отдела хокимията Чиланзарского района, который также был задержан при получении 50 тысяч долларов США в рамках продолжения оперативного мероприятия.

Аналогичный случай выявлен и в Ташкентской области. Так, ответственный сотрудник отдела внутренних дел Янгиюльского района в звании майора, обещал гражданину оказать содействие в назначении на должность директора одного из филиалов общества с ограниченной ответственностью «Чинобод нефть база», и потребовал за это 50 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ совместно с органами прокуратуры, он был задержан при получении 10 тысяч долларов США от оговоренной суммы вблизи центрального госпиталя МВД в городе Ташкенте.

Следует отметить, что в настоящее время в связи с приближением поры вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, к сожалению, факты коррупции фиксируются и в этой сфере.

В частности, в ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением СГБ по Самаркандской области совместно с областным УВД, были задержаны с поличным работник Самаркандского государственного университета, вместе со старшим преподавателем - являющимся членом приемной комиссии на 2020-2021 учебный год, в момент получения 6 тысяч долларов США за оказание содействия двум абитуриентам в поступлении на учебу в данный ВУЗ.

Кроме того, преподаватель Самаркандского государственного архитектурно-строительного института попросил у двух граждан по 5 тысяч долларов США для зачисления на учебу в данное высшее учебное заведение на основе государственного гранта, и был задержан при получении 2 тысяч долларов США в качестве аванса.

В настоящее время по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса и в рамках следственных действий принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этим делам.