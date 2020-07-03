Результат пьянства: трое детей в Самарканде остались без присмотра на улице (Видео)

Анжелика Вишневская строит планы на будущее, рассказывая о предстоящем ремонте трехкомнатной квартиры на Супере. У девочек будет отдельная комната, свой уголок, где они могут играть, делать уроки и проводить свой досуг, мечтает женщина.





Но пока это лишь только планы, на самом деле ситуация куда более серьезна. Старшая дочь находится в Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним, остальные - в областном доме грудника. Кроватку годовалой Ниночки сторожит четвероногий питомец по кличке Барсик, в объятиях мамы, вместо одиннадцатилетней Миры и четырехлетней Софии, плюшевые мишки.

Вероятно, Анжелика еще не скоро увидит своих детей. Неделю назад ее трех дочурок нашли на улице, оказали помощь, доставили в отделении органов внутренних дел. Всему виной явилось ее чрезмерное пристрастие к алкоголю. Родительницу хотят лишить материнских прав.

На допросе в следственном отделе мать троих детей уверяет, что употребляет спиртные напитки исключительно по праздникам. Анжелика отрицает тот факт, что оставив несовершеннолетних детей гражданскому мужу, молча, ушла из дому. После ее ухода, квартиру покинула и старшая дочь Мира. По словам матери, убегать и не бывать дома по несколько дней для девочки давно стало привычным делом.

Следствие установило, что Анжелика Вишневская, 1987 года рождения, третий год проживает в гражданском браке с человеком, который неоднократно был осужден за различные преступления. Семью кое-как содержал сожитель, Анжелика не работала. О том, что женщина способна бросить малышей одних, утверждают не только представители госорганов, но и местные жители.

-Соседи Анжелики и Дениса по дому не раз приходили и жаловались о том, что дети остались дома одни без присмотра, говорит специалист по работе с женщинами и укреплению морально-этических ценностей в семье МСГ «Шукрона» Анорой Нодирова. –Даже был такой случай, когда вторая дочь повисла на балконе третьего этажа, благодаря прибывшим вовремя сотрудникам МЧС чудом удалось ее спасти. Я сама лично много раз видела Анжелику в нетрезвом состоянии, женщина не проявляла должной заботы о здоровье малолетних детей, не обеспечивала их необходимым питанием, одеждой. Чтобы обезопасить детей от чрезвычайных ситуаций мы были вынуждены обратиться в органы внутренних дел.

Пока мать троих детей доставлена в здание УВД Самаркандской области, где с ней проводится профилактическая разъяснительная работа, а также ведется сбор документов для представления в комиссию по работе с несовершеннолетними, ее дети помещены в дом грудника и Центр помощи. Самая младшая дочь, которой чуть больше годика, еще не понимает всю серьезность происходящего. Она смотрит по сторонам, улыбается, охотно кушает с рук доброй воспитательницы и пытается заговорить с каждым, кто к ней приближается. Средняя дочь София пообедав, укрылась под одеялом и уже спит, правильнее сказать, делает вид. Но вот самый старший ребенок, находящийся в Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним, четко поставил перед собой приоритеты и не хочет возвращаться обратно домой, говоря о том, что родители часто пьют и избивают.

В этом году девочке исполнится 11 лет. Ее ровесники уже закончили четвертый класс, и перешли в пятый. Однако Мира ни разу не была в школе. Классную парту заменяет стол в Центре помощи, где она учится писать имя свое и сестренок. Цифры различает, но считать, еще не умеет. Очень хочется учиться, иметь одноклассников, но мама не устраивает в школу, объясняет подросток.

-В отношении гражданки Анжелики Вишневской составлен протокол в соответствии со статьей 47 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, говорит Эркин Ахроров, старший инспектор по делам несовершеннолетних УВД г. Самарканда. -Результаты допроса показали, что она давно употребляет алкоголь. До этого случая и прежде были выявлены факт ее безразличного отношения к своим детям и последствия ее необдуманных поступков. Все собранные материалы переданы для рассмотрения представителям комиссии при областном хокимияте и в органы опеки, чтобы лишить ее родительских прав.

В ближайшее время состоится суд и по его результатам будет решен вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

Зарина Хакбердиева