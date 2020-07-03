В Самаркандской области автомобиль Malibu столкнулся с грузовиком MAN. Трое пассажиров погибли на месте (Видео)

В Самаркандской области автомобиль Malibu столкнулся с грузовиком MAN. Трое пассажиров погибли на месте

Авария произошла 1 июля примерно в 12:00 часов на 1095 километре автомобильной дороги М-39, пролегающей по территории махаллинского схода граждан Андижан Самаркандского района, сообщили в Следственном департаменте при МВД. Водитель Malibu не убедился в безопасности движения, выехал на главную дорогу и на скорости врезался в грузовик.

В момент аварии уроженцы Андижанской и Навоийской областей, находящиеся в автомобиле Malibu, получив несовместимые с жизнью телесные повреждения, скончались на месте. Водитель легкового автомобиля доставлен в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, говорится в информационном сообщении Управления внутренних дел вилоята.

Следственным управлением при УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы), ведется предварительное следствие.

По материалам УВД Самаркандской области

подготовила Зарина Хакбердиева