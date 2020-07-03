Автомобиль Malibu столкнулся с грузовиком: погибли трое пассажиров

В Самаркандской области автомобиль Malibu столкнулся с грузовиком. Трое пассажиров погибли на месте, сообщает Podrobno.uz

Авария произошла 1 июля примерно в 12:00 часов на 1095 километре автомобильной дороги М-39, пролегающей по территории махаллинского схода граждан Андижан Самаркандского района, сообщили в Следственном департаменте при МВД.

На трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN, находившийся под управлением 51-летнего Т.Т., и Malibu, за рулем которого была 49-летняя З.Ж. Пассажиры Malibu, 50-летняя М.К., 51-летняя Ж.С. и 48-летний А.А., скончались на месте аварии.

Следственным управлением при УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы), ведется предварительное следствие.



