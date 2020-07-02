Для проведения творческих экзаменов СамГУ готов пригласить специалистов из других вузов

По сообщениям Государственного центра тестирования, по состоянию на 18 часов 1 июля 2020 года число абитуриентов, изъявивших желание обучаться и подавших заявление в Самаркандский государственный университет, составляет 20 336, что является самым высоким показателем среди других высших учебных заведений республики.

– В прошлом году для обучения по 54 направлениям бакалавриата было зарегистрировано более 74 тысяч абитуриентов, – говорит ответственный секретарь приемной комиссии Самаркандского государственного университета Р.Мирзаев. – В этом году ожидается рост числа абитуриентов. Для дневной формы обучения по 49 направлениям в 2020/2021 учебном году выделено 3 325 квот (763 квоты на основе государственного гранта, 2 562 на контрактной основе)

Также для заочной формы обучения по 15 направлениям выделено 1200 мест и по 5 направлениям вечерней формы обучения – 375 мест. Хоть в этом году направления образования и были оптимизированы, в результате чего были сокращены на 5, организованы новые перспективные направления, такие как юриспруденция, биотехнология, издательское дело, математическая инженерия, плодоводство и виноградарство. Еще одно новшество, которое мы привнесли в текущем году, заключается в том, что теперь абитуриенты могут проходить тестовые испытания и по направлениям с таджикским языком обучения.

До настоящего времени по данным направлениям абитуриенты сдавали творческие экзамены. По 8 направлениям, требующим от абитуриентов особой одаренности, таким как физическое воспитание, изобразительное искусство и другие, они будут проходить творческий экзамен. Для проведения открытых и справедливых экзаменов, предотвращения различных правонарушений ректор нашего университета обратился к министру высшего и среднего специального образования с просьбой привлечь к экзаменам специалистов из других высших учебных заведений нашей страны. Мы готовы создать для них все необходимые удобства и условия. В проведении творческих экзаменов наши профессора и преподаватели участвовать не будут.



По словам ответственного секретаря, приемной комиссией создан call-центр, в котором на сменной основе работают 25 сотрудников. Они отвечают на интересующие абитуриентов и их родителей вопросы. В частности, в настоящее время многих интересуют квоты для девушек. Некоторые родители обращаются в центр именно с этим вопросом, которых затем перенаправляют в Министерство по поддержке махалли и семьи, решающее эти и другие задачи.

Уза