По следам обращений жителей махалли «Куралас» Кушрабатского района

В русской версии сайта Кун.уз 13 июня 2020 года журналистом Исомиддином Пулатовым был опубликован материал «Закрыть рот» автору обращения – не выход из проблемы: как доставляются баллоны со сжиженным газом в Кушрабат? Узбекская версия публикации была издана двумя днями ранее.

В своем материале автор рассказывает, как к нему обратилась жительница махалли «Куралас» Кушрабатского района Самаркандской области Дильдора Джаббарова, с просьбой оказать содействие в решении проблемы своевременного получения баллонов со сжиженным газом.

АО «Худудгазтаъминот» в целях решения проблем, поднятых редакцией Кун.уз и оказания содействия жителям, направило рабочую группу из числа ответственных специалистов в махаллю «Куралас». Изучение ситуации на месте показало, что журналист Исомиддин Пулатов в своем материале поднял актуальную проблему для жителей данного населенного пункта. Здесь действительно были перебои в поставках сжиженного газа.

Как удалось выяснить, перебои в газоснабжении возникли из-за того, что махалля «Куралас» находится далеко от центра в предгорной местности и само собой доставить туда сжиженный газ в период карантина - дело не из легких. Сложности возникли в том числе и из-за закрытия границ между районами, поскольку в апреле-мае Самаркандская область находилась в эпидемиологически «красной» (высокорисковой) зоне. Подвели и погодные условия. Эта весна была довольна дождливой и предгорных районах региона наблюдались сели, что в свою очередь сделало невозможным доставить топливо в срок. Есть и обратная сторона медали – газоснабжающие организации не являются производителями сжиженного газа, то есть если у них есть в наличии топливо, то они его обязательно доставят, пусть даже с опозданием.

Тем не менее, для АО «Худудгазтаъминот» и его структурным подразделениям изучение проблем населения и в конечном счете их решение являются приоритетными. Не зря ведь говорят, желание клиента, а в нашем случае потребителя, закон!

Встреча с Дильдорой Джаббаровой позволила решить проблему всей махалли, где проживают порядка 25-30 семей. Состоялся открытый и конструктивный диалог с жителями, в том числе с Д. Джаббаровой. Она выразила благодарность за содействие и отметила, что претензий газоснабжающим организациям не имеет.

В материале автора Кун.уз была поднята еще одна проблема. В нем говорится, что в одном из домов махалли собираются газовые баллоны и его хозяин берет по 8 тысяч сумов с населения, «за погрузку и разгрузку баллонов с машины». Поскольку в материале нет адреса дома, где хранятся газовые баллоны, рабочей группе не удалось найти этого человека. Председатель схода граждан и жители махалли также не предоставили информацию по данному факту. В беседе они отметили, что получают сжиженный газ по цене 22 400 сумов и претензий к газоснабжающей организации не имеют.

В этой связи АО «Худудгазтаъминот» просит редакцию Кун.уз передать адрес дома в пресс-службу акционерного общества для окончательного решения возникшей проблемы и принятия законных мер в отношении виновных.

В качестве информации отметим, что в настоящее время согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии» от 18 июня 2020 года пересматривается организационная структура АО «Худудгазтаъминот» и его структурных подразделений. Предложения и замечания редакции Кун.уз по пересмотру штатного расписания будут приняты во внимание.

АО «Худудгазтаъминот» выражает свою благодарность редакции Кун.уз за оказание содействия в решении проблем населения в системе газоснабжения. В случае возникновения подобной ситуации просим жителей обращаться по номерам телефонов 1104 и 71 2000804.