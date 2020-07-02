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  • 2 июль 2020 14:10
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По следам обращений жителей махалли «Куралас» Кушрабатского района

По следам обращений жителей махалли «Куралас» Кушрабатского районаВ русской версии сайта Кун.уз 13 июня 2020 года журналистом Исомиддином Пулатовым был опубликован материал «Закрыть рот» автору обращения – не выход из проблемы: как доставляются баллоны со сжиженным газом в Кушрабат? Узбекская версия публикации была издана двумя днями ранее.

 

В своем материале автор рассказывает, как к нему обратилась жительница махалли «Куралас» Кушрабатского района Самаркандской области Дильдора Джаббарова, с просьбой оказать содействие в решении проблемы своевременного получения баллонов со сжиженным газом.

 

АО «Худудгазтаъминот» в целях решения проблем, поднятых редакцией Кун.уз и оказания содействия жителям, направило рабочую группу из числа ответственных специалистов в махаллю «Куралас». Изучение ситуации на месте показало, что журналист Исомиддин Пулатов в своем материале поднял актуальную проблему для жителей данного населенного пункта. Здесь действительно были перебои в поставках сжиженного газа.

 

Как удалось выяснить, перебои в газоснабжении возникли из-за того, что махалля «Куралас» находится далеко от центра в предгорной местности и само собой доставить туда сжиженный газ в период карантина - дело не из легких. Сложности возникли в том числе и из-за закрытия границ между районами, поскольку в апреле-мае Самаркандская область находилась в эпидемиологически «красной» (высокорисковой) зоне. Подвели и погодные условия. Эта весна была довольна дождливой и предгорных районах региона наблюдались сели, что в свою очередь сделало невозможным доставить топливо в срок. Есть и обратная сторона медали – газоснабжающие организации не являются производителями сжиженного газа, то есть если у них есть в наличии топливо, то они его обязательно доставят, пусть даже с опозданием.

 

Тем не менее, для АО «Худудгазтаъминот» и его структурным подразделениям изучение проблем населения и в конечном счете их решение являются приоритетными. Не зря ведь говорят, желание клиента, а в нашем случае потребителя, закон!

 

Встреча с Дильдорой Джаббаровой позволила решить проблему всей махалли, где проживают порядка 25-30 семей. Состоялся открытый и конструктивный диалог с жителями, в том числе с Д. Джаббаровой. Она выразила благодарность за содействие и отметила, что претензий газоснабжающим организациям не имеет.

 

В материале автора Кун.уз была поднята еще одна проблема. В нем говорится, что в одном из домов махалли собираются газовые баллоны и его хозяин берет по 8 тысяч сумов с населения, «за погрузку и разгрузку баллонов с машины». Поскольку в материале нет адреса дома, где хранятся газовые баллоны, рабочей группе не удалось найти этого человека. Председатель схода граждан и жители махалли также не предоставили информацию по данному факту. В беседе они отметили, что получают сжиженный газ по цене 22 400 сумов и претензий к газоснабжающей организации не имеют.

 

В этой связи АО «Худудгазтаъминот» просит редакцию Кун.уз передать адрес дома в пресс-службу акционерного общества для окончательного решения возникшей проблемы и принятия законных мер в отношении виновных.

 

В качестве информации отметим, что в настоящее время согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии» от 18 июня 2020 года пересматривается организационная структура АО «Худудгазтаъминот» и его структурных подразделений. Предложения и замечания редакции Кун.уз по пересмотру штатного расписания будут приняты во внимание.

 

АО «Худудгазтаъминот» выражает свою благодарность редакции Кун.уз за оказание содействия в решении проблем населения в системе газоснабжения. В случае возникновения подобной ситуации просим жителей обращаться по номерам телефонов 1104 и 71 2000804.

 

Пресс-служба АО «Худудгазтаъминот»

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