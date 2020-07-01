Родители отказались от новорожденных сиамских близнецов, родившихся в Самарканде

Как мы сообщали ранее, в Самарканде родились сиамские близнецы с двумя головами и одним телом. Как сообщает телеканал Sevimli, семья уникальных детей от них отказалась.













По словам врачей, до появления ребёнка на свет, в период от 16 до 21 недели, дважды проводился скрининг. Специалистам стало известно о развитии детей, и родителям дали заключение о том, что может родиться такой ребёнок. Однако по требованию родителей ребёнок остался в утробе матери до родов.

Дедушка близнецов во время общения с журналистами подчеркнул, что допустил ошибку. По словам мужчины, надо было заставить невестку отказаться от детей, но он надеялся, что родится здоровый ребенок и не хотел брать "грех на душу".





В сюжете сообщается, что сама женщина два раза обращалась в скрининг-центр к разным врачам, надеясь, что первый врач допустил ошибку. Но врачи раз за разом подтверждали аномалию развития плода. Сами родители невесты ходили к разным табибам и предсказателям, где их уверяли, что все будет хорошо.





Сейчас состояние девочек оценивается как критическое. Врачи стараются спасти им жизнь.