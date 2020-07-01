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  • 1 июль 2020 13:48
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В Самарканде задержан преподаватель института при получении взятки за поступление в вуз

В Самарканде задержан преподаватель института при получении взятки за поступление в вузМужчина обещал устроить абитуриента в Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт за $5000.

 

По информации пресс-службы МВД, в Самарканде при получении взятки был задержан преподаватель Самаркандского государственного архитектурно-строительного института.

 

Сообщается, что 16 июня 33-летний гражданин обратился в Самаркандское областное УВД с заявлением о том, что преподаватель СамГАСИ обещал устроить поступление в вуз за $5000, при этом $2000 он попросил заранее.

 

Согласно заявлению, в этот же день сотрудниками Департамента по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Самаркандского ОВД и регионального департамента СГБ преподаватель был задержан с поличным во время получения $2000 от заявителя.

 

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