В Самарканде задержан преподаватель института при получении взятки за поступление в вуз

Мужчина обещал устроить абитуриента в Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт за $5000.

По информации пресс-службы МВД, в Самарканде при получении взятки был задержан преподаватель Самаркандского государственного архитектурно-строительного института.

Сообщается, что 16 июня 33-летний гражданин обратился в Самаркандское областное УВД с заявлением о том, что преподаватель СамГАСИ обещал устроить поступление в вуз за $5000, при этом $2000 он попросил заранее.

Согласно заявлению, в этот же день сотрудниками Департамента по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Самаркандского ОВД и регионального департамента СГБ преподаватель был задержан с поличным во время получения $2000 от заявителя.

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