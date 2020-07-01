Разработан генеральный план Самарканда: проект представлен на утверждение правительству

Генеральный план Самарканда представлен на утверждение правительству республики. Проект рассчитан на период до 2040 года.

Благодаря генеральному плану Самарканд получит новые стимулы для развития как административный, научный, культурный и промышленный центр, сообщили в пресс-службе городского хокимията.

Генплан предполагает строительство в городе 14 дорог и 6 мостов. Подробности проекта не сообщаются – известно только, что запланировано расширение улицы Гагарина, после которого дорога М-39 будет соединена с М-37 через улицу Ходжа Ахрор Вали. Также планируется расширить улицу Навои.