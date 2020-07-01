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  • 1 июль 2020 13:13
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Разработан генеральный план Самарканда: проект представлен на утверждение правительству

Генеральный план Самарканда представлен на утверждение правительству республики. Проект рассчитан на период до 2040 года. 

 

Разработан генеральный план Самарканда: проект представлен на утверждение правительству

 

Благодаря генеральному плану Самарканд получит новые стимулы для развития как административный, научный, культурный и промышленный центр, сообщили в пресс-службе городского хокимията. 

 

Генплан предполагает строительство в городе 14 дорог и 6 мостов. Подробности проекта не сообщаются – известно только, что запланировано расширение улицы Гагарина, после которого дорога М-39 будет соединена с М-37 через улицу Ходжа Ахрор Вали. Также планируется расширить улицу Навои.


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