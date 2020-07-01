65-я СЕССИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ЮНВТО, ПРОВОДИМАЯ В САМАРКАНДЕ, ШИРОКО ОСВЕЩЕНА В РЯДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ

Благодаря открытию 65-ой сессии европейской региональной комиссии Генеральной ассамблеи UNWTO в Самарканде, туристический потенциал Узбекистана, а также проделанная работа по обеспечению безопасности здоровья иностранных туристов, посещающих страну во время пандемии была распространена посредством международных СМИ, на сайтах globalnewspakistan.com, rossaprimavera.ru, news.mail.ru, news.myseldon.com, peyk.az, www.azerbaycan24.com, kabar.kg, uzchinassn.com и других.

Проведение подобного рода мероприятия поспособствует узнаваемости и увеличению потока туристов в Узбекистан, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.