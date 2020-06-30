30 июня-День молодежи

30 июня 2020 года исполнилось три года с момента создания Союза молодежи. В 2017 году по инициативе Президента Шавката Мирзиеева была создана молодая организация, направленная на поддержку интересов молодых людей.





С тех пор эта дата в стране отмечается как День молодежи. В связи со знаменательным событием в городах и районах нашего региона в прошлые годы проходил ряд культурно-просветительских мероприятий. В преддверии праздника открывались молодежные библиотеки, проводились концерты, фестивали, выставки и спортивные соревнования.

В связи с пандемией и карантинными ограничениями в этом году не удалось должным образом отметить третью годовщину Союза молодежи, ограничились лишь онлайн-концертом.

- За три года своей деятельности в молодежной организации я почувствовала и заметила некоторые изменения в жизни молодежи, их идеологии и энтузиазме, -говорит Рано Умарова, заместитель председателя областного Кенгаша Союза молодежи. - Сегодня многих радует тот факт, что у нашей молодежи есть свой день, свой праздник, инициированный главой государства в результате реорганизации общественного движения молодежи «Камолот». Эту дату они ждут с нетерпением, и, не из-за того, чтобы получить какие-либо поощрения или подарки, а просто заслушать поздравления в адрес молодых лично от самого Президента. Среди наших студентов и лидеров первичной организации есть такие личности, которые сами стремятся быть в наших рядах, организовывать различные мероприятия, привлекать своих сверстников, т.е. они всем сердцем проникли в деятельность организации и хотят работать, продвигаться вперед, саморазвиваться.

Маржона Самадова, выпускница общеобразовательной школы № 45 г. Самарканда, получила возможность поступить в институт без тестов и творческих экзаменов на бюджет. Наша героиня вот уже семь лет, как является профсоюзной активисткой. Данная привилегия предназначена для лидеров Союза молодежи и предоставляется на основе их общественной и активной деятельности в организации.

- Мне было 13 лет, когда я стала членом детской организации «Камалак». Из-за моего интереса к общественным делам я с детства участвовала и была организатором различных мероприятий, конференций среди своих сверстников, - говорит Маржона. - Союз молодежи стал частью моей жизни, он дал возможность самореализоваться, быть уверенным, самостоятельно принимать важные решения в жизни.

Согласно решению Кабинета министров, самые достойные члены Союза молодежи будут приняты на направления педагогического образования вузов по месту постоянного проживания. По результатам этапов конкурсного отбора, проведенных Самаркандской городской комиссией, три кандидатуры с вилоята были представлены на республиканский этап, где место самого активного завоевала лидер первичной организации Маржона.

17-летняя выпускница всегда отличалась широким мировоззрением и глубокими знаниями среди друзей и одноклассников. Ее индивидуальность является ее уникальностью. Помимо того, что она активна, любознательна и предприимчива в общественной сфере, Маржона пользуется уважением среди молодежи и населения, активно участвует в соревнованиях на городском, региональном, национальном и международном уровнях и занимает почетные места. В 13 лет она стала призером республиканского этапа смотра-конкурса «Староста года», прошедшего в Кашкадарьинской области. Спустя год награда со следующего конкурса «Знаете ли вы закон?». Количество полученных сертификатов и дипломов в коллекции Маржоны Самадовой превышает не один десяток. Помимо всего прочего молодой лидер свободно владеет русским и английским языками, пишет статьи. В 2019 году ее работы «Абдурахмон Джами глазами Навои» и "Ways for science communication” были опубликованы в международных журналах «Молодой учёный» и «Интернаука».

Выпускница признается, чтобы добиться успеха, недостаточно быть просто членом молодежного органа. Необходима постоянная работа над собой, собственным интеллектом, развитием талантов. Каждая маленькая победа- стимулирует стать еще успешнее и продвигаться дальше, к намеченным целям, говорит девушка. Возможность пополнить ряды студенчества без экзаменов, безусловно, радует, и в тоже время напоминает, что общество возлагает на тебя большие надежды.

Зарина Хакбердиева