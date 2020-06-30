Пресс-тур по туристическим объектам области

В период пандемии в кризисной ситуации больше всех оказалась туристическая отрасль, которая является главной составляющей на пути развития и стабильности экономики страны. Карантин, начавшийся в стране больше трех месяцев назад, до сих пор негативно влияет на показатели туристического потока, которые привели в отдельных случаях к значительным убыткам.





Самаркандская область является одним из излюбленных мест иностранных туристов, здесь насчитывается более 1600 архитектурных памятников, которые привлекают взор миллионы людей со всей точки земли. Большая часть исторического наследия расположена в древнем городе-Самарканде. После того, как регион перенесен с «красной» зоны в «желтую», в области возобновлено движение междугородних автобусов и поездов, поэтапно развивается внутренний туризм в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Только за первые три дня после смягчения карантина, исторический город посетило около пятисот узбекистанцев. Как оживить туризм в Самарканде? Этот вопрос является на сегодня ключевым, тема туризма- весьма актуальной.

Для того, чтобы восстановить туристическую отрасль после длительного перерыва, необходимо разработать новую стратегию, говорили инициаторы пресс-тура по туристическим объектам области. Представители Департамента по развитию туризма Самаркандской области организовали экскурсию, где журналисты и работники печатных изданий ознакомились с новыми проектами в данной сфере.

В одном из своих интервью заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма Ботир Нуруллаев подчеркнул, что туристы захотят посещать не только исторические объекты, но и экзотические места. Поэтому сегодня идет масштабная проработка новых маршрутов. «Исходя из этого, мы работали над развитием в регионе этно-, эко- и сельского туризма, а также горного и промышленного. Ведется большая работа на местах, открываются зоны отдыха, профилактические санатории, туристические базы", — отметил Нуруллаев.

Представители средств массовой информации в рамках "дорожной" журналистики посетили один из садов Амира Темура-инжировый сад в махалле "Богибаланд". Сад, занимающий 40 гектаров, расположен на левом берегу реки Зарафшан, на склоне холма. Как сказано в "Бабур-наме", сад основан Амиром Темуром в честь любимой внучки, дочери Мироншоха Окабегим. Местные жители знают особый секрет выращивания инжира, который передается из поколения в поколение. Возраст некоторых деревьев в саду достигает 200-300 лет. Здесь высажено более 10 тысяч фиговых деревьев, каждый из которых дает в среднем по 50 кило урожая. В сезон можно собрать около 180 тонн полезной смоковницы. Руководитель фермерского хозяйства рассказал участникам экскурсии о любимом наследственном занятии, об истории создания инжирового сада и особом уходе за деревьями. Вся выращенная продукция реализуется во внутреннем рынке.

По словам организаторов пресс-тура, с изучением мирового опыта, а также мнения экспертов, которые прогнозируют, что направления отдыха, возможно, изменятся, туристы захотят быть ближе к природе. С этой целью планируется развить агро- и экотуризм. Недалеко от сада на территории махалли "Богибаланд" по улице Анжирзор налаживается деятельность гостевых домов, анимационных центров и пунктов бытового обслуживания. На территории 40 соток земли строятся 2 минигостиницы. Посажено около 300 фруктовых и декоративных деревьев, на первом этапе выращивается более пяти видов овощей.

Кроме того, в период пандемии в Самаркандской области активно разрабатывается проект по развитию гастрономического туризма, нацеленного на ознакомление с особенностями кухни той или иной страны. Журналисты побывали на месте отдыха, расположенного в махалле «Мевали» поселка Хишрав. На двух гектарах земли с развитой инфраструктурой созданы все условия для привлечения, как горожан, так и иностранцев. Для зимнего отдыха и времяпрепровождения туристов установлены юрты.

Для полного восстановления внешнего туризма, конечно, потребуется некоторое время. После окончания карантина не каждый турист рискнет отправиться в путешествие. В настоящее время в области вместе с туристическими компаниями ведется работа по созданию новых экзотических мест, открыты почти все исторические памятники, находящиеся в «желтой» и «зеленой» зонах. На входах и выходах установлены пирометры, антисептики и дезинфицирующие "дорожки".

Зарина Хакбердиева