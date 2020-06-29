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  • 29 июнь 2020 21:24
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В Самарканде родились двухголовые сиамские близнецы (Видео)

Девочки, принадлежащие к сиамским близнецам дицефального типа, родились в результате кесарева сечения 27 июня в Самаркандском областном перинатальном центре. У них одно тело, одна пара рук и ног, одно сердце, два легких, один желудок и одна матка. Они относятся к редчайшему виду сиамских близнецов- дицефальным парапагам.

 

В Самарканде родились двухголовые сиамские близнецы (Видео)

 

 

В настоящее время они проходят лечение в отделении интенсивной терапии новорожденных Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра. По словам врачей, это очень редкое явление. Один из 200 000 детей может родиться с этим заболеванием.

 

В Самарканде родились двухголовые сиамские близнецы (Видео)

 

 

-Через два дня после своего рождения близнецы были переведены  в наш центр,-говорит врач Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Фаровон Самиев.У новорожденных одышка и сердечная недостаточность. Младенцы постоянно дышат увлажненным  подогретым кислородом. Сейчас их состояние оценивается как  критическое.

 

При обследовании дефект плода  был обнаружен на 21 неделе беременности. Вес девочек составляет -4600 гр,  рост -48 см.

 


Подготовила

Зарина Хакбердиева


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