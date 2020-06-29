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  • 29 июнь 2020 16:27
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Под Самаркандом парень избил мужчину на 30 лет старше него, пострадавший скончался

Под Самаркандом парень избил мужчину на 30 лет старше него, пострадавший скончался22 июня в больнице в Самаркандской области скончался пострадавший в драке 52-летний мужчина.

 

В ночь с 11 по 12 июня примерно в 01:30 на территории махаллинского схода граждан «Янгиарик» Самаркандского района, из-за возникших разногласий между 52-летним Т.Б. и 22-летним С.С. произошла ссора, в ходе которой молодой человек ударил оппонента по лицу руками. Об этом пишет "Даракчи".

 

В результате Т.Б. с полученными травмами был госпитализирован в районное медицинское учреждение.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Самаркандского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

 

В ходе предварительного следствия С.С., привлечен в качестве обвиняемого и в отношении него избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».

 

22 июня Т.Б. скончался в медицинском учреждении, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на п. «д» п.3 ст.104 УК Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть потерпевшего), сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.


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