Под Самаркандом парень избил мужчину на 30 лет старше него, пострадавший скончался

22 июня в больнице в Самаркандской области скончался пострадавший в драке 52-летний мужчина.

В ночь с 11 по 12 июня примерно в 01:30 на территории махаллинского схода граждан «Янгиарик» Самаркандского района, из-за возникших разногласий между 52-летним Т.Б. и 22-летним С.С. произошла ссора, в ходе которой молодой человек ударил оппонента по лицу руками. Об этом пишет "Даракчи".

В результате Т.Б. с полученными травмами был госпитализирован в районное медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Самаркандского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

В ходе предварительного следствия С.С., привлечен в качестве обвиняемого и в отношении него избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».

22 июня Т.Б. скончался в медицинском учреждении, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на п. «д» п.3 ст.104 УК Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть потерпевшего), сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.