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  • 29 июнь 2020 14:55
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Результат пьянства: трое детей в Самарканде обнаружены в запертом доме

В Самарканде спасли троих детей в возрасте от двух до одиннадцати лет, запертых в доме пьющей матерью. Женщина оставила своих детей- В.М., 2009 г.р., В.С., 2015 г.р., В.Н.,2018 г.р.- одних на несколько дней, сообщили в УВД области.

 

Результат пьянства: трое детей в Самарканде обнаружены в запертом доме

 

По данным пресс-службы ведомства,  о детях, находящихся в доме без присмотра в махалле «Шукрона»,  узнали сотрудники правоохранительных органов в ходе профилактических мероприятий. Согласно решению комиссии, самого старшего ребенка поместили в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним, остальных  - в детский дом.

 

Результат пьянства: трое детей в Самарканде обнаружены в запертом доме

 

В настоящее время мать троих детей  доставлена в здание УВД Самаркандской области, где с ней проводится профилактическая разъяснительная работа, а также ведется сбор документов для представления в комиссию по работе с несовершеннолетними.

 

Как сообщает наш источник, в ближайшее время состоится суд и по его  результатам будет решен вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.


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