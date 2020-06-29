Результат пьянства: трое детей в Самарканде обнаружены в запертом доме

В Самарканде спасли троих детей в возрасте от двух до одиннадцати лет, запертых в доме пьющей матерью. Женщина оставила своих детей- В.М., 2009 г.р., В.С., 2015 г.р., В.Н.,2018 г.р.- одних на несколько дней, сообщили в УВД области.

По данным пресс-службы ведомства, о детях, находящихся в доме без присмотра в махалле «Шукрона», узнали сотрудники правоохранительных органов в ходе профилактических мероприятий. Согласно решению комиссии, самого старшего ребенка поместили в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним, остальных - в детский дом.

В настоящее время мать троих детей доставлена в здание УВД Самаркандской области, где с ней проводится профилактическая разъяснительная работа, а также ведется сбор документов для представления в комиссию по работе с несовершеннолетними.

Как сообщает наш источник, в ближайшее время состоится суд и по его результатам будет решен вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.