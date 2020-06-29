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  • 29 июнь 2020 12:50
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Старший лейтенант спас тонущего мужчину

Как сообщила информационная служба УВД Самаркандской области, чрезвычайное происшествие произошло 28 июня  у реки «Зарафшон» на пересечения улиц Узбектракт и Айдын Йули в Самарканде. Заметивший человека в воде,  старший лейтенант Зохид Бекназаров незамедлительно бросился на помощь.

 

В результате неосторожности гражданин упал в воду и его унесло течением . Это был житель Зааминского района Джизакской области, 1988 года рождения, уточнили в пресс-службе УВД области.

 

Сотрудник органов внутренних дел  Зохид Бекназаров,   проводящий профилактические мероприятия в этом районе, увидев тонущего мужчину, вытащил гражданина из воды и спас ему жизнь.

 

Старший лейтенант спас тонущего мужчину

 

Пострадавший получил первую медицинскую помощь.


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