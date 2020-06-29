Старший лейтенант спас тонущего мужчину

Как сообщила информационная служба УВД Самаркандской области, чрезвычайное происшествие произошло 28 июня у реки «Зарафшон» на пересечения улиц Узбектракт и Айдын Йули в Самарканде. Заметивший человека в воде, старший лейтенант Зохид Бекназаров незамедлительно бросился на помощь.

В результате неосторожности гражданин упал в воду и его унесло течением . Это был житель Зааминского района Джизакской области, 1988 года рождения, уточнили в пресс-службе УВД области.

Сотрудник органов внутренних дел Зохид Бекназаров, проводящий профилактические мероприятия в этом районе, увидев тонущего мужчину, вытащил гражданина из воды и спас ему жизнь.

Пострадавший получил первую медицинскую помощь.