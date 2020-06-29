Нарпайский район Самаркандской области внесен в «красную» зону

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список "красных", "желтых" и "зеленых" зон.

Районы (города) разделены на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции:

По состоянию на 26 июня 2020 г в Самаркандской области в «красной» зоне находится только один регион вилоята- Нарпайский район.

Ургутский район из «красной» зоны перенесен в «желтую». Таким образом, город Самарканд, Самаркандский, Пайарыкский , Тайлякский , Каттакурганский и Ургутский районы включены в «желтую» зону.

В «зеленой» зоне- Кошрабатский , Нурабадский , Булунгурский , Пахтачийский , Пастдаргомский , Иштыханский , Акдарьинский , Джамбайский районы, а также город Каттакурган.