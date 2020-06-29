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  • 29 июнь 2020 11:30
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Нарпайский район Самаркандской области внесен в «красную» зону

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список "красных", "желтых" и "зеленых" зон.

 

Районы (города) разделены на категории  в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции:

 

По состоянию на 26 июня 2020 г в Самаркандской области в «красной» зоне находится только один регион вилоята- Нарпайский район.

 

Ургутский район из «красной» зоны перенесен  в «желтую». Таким образом, город  Самарканд, Самаркандский, Пайарыкский  , Тайлякский  , Каттакурганский  и Ургутский районы включены в «желтую» зону.

 

В «зеленой» зоне- Кошрабатский  , Нурабадский  , Булунгурский  , Пахтачийский  ,  Пастдаргомский , Иштыханский  , Акдарьинский  , Джамбайский районы, а также город Каттакурган.


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