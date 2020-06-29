В Самарканде будут организованы торгово-выставочные ряды ковров ручной работы.

26 июня 2020 года принято постановление Президента «О мерах по развитию в республике отрасли ручного ковроткачества».

В соответствии с постановлением, с 1 января 2021 года за счет средств Государственного бюджета хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, выделяются субсидии в размере двух тысяч сумов за каждый килограмм шерсти овец породы «меринос» и коз породы «ангор», реализованный ими ремесленникам и организациям, специализирующимся на ручном ковроткачестве. При этом выделение субсидий осуществляется Агентством «Узбекчорванасл».

Инициаторам проектов по выпасу овец породы «меринос» и коз породы «ангор», переработке и покраске шерсти, а также ручному ковроткачеству, одновременно с компенсаций предоставляется также поручительство.

При экспорте ковров ручной работы применяется механизм предоставления субсидий для компенсации до 50 процентов расходов по транспортировке автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

Согласно постановлению, хозяйствам по выращиванию овец породы «меринос» и коз породы «ангор» будут выделены пастбищные земельные площади в Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

До 1 января 2021 года будет организовано первичное семеноводство засухоустойчивых кормовых культур для предгорных пастбищ.

Начиная с 15 июля 2020 года лицам, занимающимся ручным ковроткачеством и шелкоткачеством в составе Ассоциации «Узбекипаксаноат», выделяются субсидии на покрытие расходов на приобретение ковроткацких и шелкоткацких станков – в 10-кратном размере БРВ (2 млн. 230 тысяч сумов) за каждый станок, сообщает правовой Телеграм-канал Минюста.

Начиная с 2021 года один раз в каждые два года в октябре в городе Ташкенте будет проводиться Международный фестиваль восточных ковров ручной работы (Hand-made Oriental Carpets).

До конца 2020 года на территории объектов культурного наследия, посещаемых туристами в городах Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе будут организованы торгово-выставочные ряды (магазины) ковров ручной работы.

Также, будутразработаны мобильные приложения об истории ковров («The history of carpet») по QR-кодам, включающие в себя сведения о процессе изготовления каждого ковра, женщинах-вышивальщицах, условиях их труда и другую аналогичную информацию.