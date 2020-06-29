Мечеть "Намазгох" — одна из мечетейСамарканда, построенная в XVII веке, за чертой тогдашней территории города. Была возведена на средства известного благотворителя, представителя узбекского рода арлат Надира Диванбеги, который в разные годы построил в Самарканде ещё несколько зданий.

Название мечети — "Намазгох" — имеет в основе слово «намаз» — по-персидски «молитва». Само же слово «намазгох», изначально означающее «место для молитвы», постепенно получило дополнительный смысл: так стали называть именно мечети, находящиеся за чертой города. Однако сегодня местонахождение мечети "Намазгох" уже не кажется таким отдаленным: до нее вполне можно дойти пешком из центра города.

Мечеть "Намазгох" в Самарканде не следует путать с одноимёнными мечетями в других узбекских городах — Бухаре и Ташкенте.

Загородная мечеть "Намазгох" была построена из кирпича, в типичном архитектурном исламском стиле того периода. К сожалению, имена архитекторов и мастеров, строивших сооружение, не дошли до наших дней, равно как и ее история.

Изначально мечеть "Намазгох" выполняла функции «загородной мечети» — имела водоем (хауз), ее окружали тенистые сады. Мечеть была построена и действовала как «Джума-мечеть», то есть «Пятничная мечеть» — соборная мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всеми мусульманами общины в полдень пятницы (Джума-намаз).

На главном фото изображена вход в мечеть "Намозгох" 100 лет назад. Фото М. Прокудина –Горского ( между 1905 и 1915 гг.).