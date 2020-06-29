После завоевания Российской империей Туркестанского края, местная администрация с помощью финансовых институтов Петербурга приступила к экономическому освоению края и созданию местной финансовой системы.

Важным событием в социально-экономической жизни края стала создание в 1875 г. – Ташкентского отделения Государственного банка. Долгое время этот филиал считался единственным банком в Туркестанском крае (до 90-х гг. XIX в.), который контролировал бюджетные средства администрации и выдавал кредиты на развитие торговли.





Кредит открывался безразлично как русскому, так и туземному купцу, писал директор филиала в 1882 году. В настоящее время, отмечал он, состояние кредитных счетов открытых Ташкентскому отделению представляется в следующем виде: кредиты открыты 132 лицам; в числе их русских купцов 41 с кредитом на 790 тыс.р., и 91 туземного купечества, кредит которых 662,5 тыс.р.

Ташкентское отделение Госбанка также контролировало деятельность уездных касс при уездных правлениях (наподобие сберкасс), которые выдавали мелкие ссуды (до 50 р.) мелким дехканским хозяйствам.

С постройкой Оренбург-Ташкентской железной дороги оживилась экономическая жизнь в Туркестанском крае, и сюда устремились Русско-Азиатский, Волжско-Камский, Азовско-Донской банки, которые начали вытеснять Госбанк с финансового рынка, предоставляя ему роль «регулятора» банковских ставок и продавца валюты.

В Средней Азии между собой конкурировали петербургские (Русско-Китайский, Санкт-Петербургский Международный и др.) и московские (Московский Учетный, Московский Купеческий и др.) коммерческие банки. Самым крупным в Средней Азии был Русско-Китайский (с 1910 г. Русско-Азиатский), который имел 13 отделений.

Русско-китайский банк в Самарканде был открыт в 1895 году. В то время в центре города была построена Абрамовский (ныне Университетский) бульвар. По сторонам этой аллеи было построено несколько зданий, среди которых и оказалось здание банка. Двухэтажный особняк с колонами, напоминающий дома южных плантаторов США середины XIX века, моментально стал одним из самых красивых сооружений города. В основе лежала классическая архитектура, что выражено не только в колонах, но и в прорисовке окон. Единственное, что портило общий вид здания, это чрезмерная помпезность – на фасаде было слишком много лепных украшений, выполненных, ко всему прочему, довольно грубо.

Просуществовал русско-китайский банк до военного переворота 1917 года, когда была реорганизована вся банковская система. Здание сохранилось в отличном состоянии, сегодня тут находится ректорат Самаркандского государственного университета.

Здание,безусловно, является историческим объектом, но его фасадная часть закрыта зданием физико-химического факультета Самаркандского университета. В 90-годы прошлого века, когда оживился интерес к историческому наследию, рассматривался проект по сносу части вышеупомянутого факультета. Таким образом, планировали открыть фасад здания. Но энтузиазм прошел…