В 2023 году в Самарканде пройдет Генеральная ассамблея UNWTO

Узбекистан подал заявку на проведение Генассамблеи UNWTO

"Мы подали заявку на проведение в Узбекистане Генеральной ассамблеи UNWTO в 2023 году. Мы планируем организовать ее в Самарканде. Также мы подали заявление о том, что хотим войти в постоянные члены комитета ЮНВТО. Это подчеркнет то значение, которое занимает Узбекистан на мировом туристическом рынке. Наша страна уже, безусловно, стала региональным лидером по развитию туризма, но мы хотим достичь еще большего", – отметил вице-премьер Азиз Абдухакимов в кулуарах 65 заседания Европейской региональной комиссии UNWTO.

Всемирная туристская организация – специализированное межправительственное учреждение ООН, в ответственность которого входит содействие устойчивому и общедоступному туризму. Эта крупнейшая в своей области организация ставит задачами укрепление позиции туризма как двигателя экономического роста, развитие экологической устойчивости, а также она поддерживает и наставляет дестинации во всём мире в их политике в секторе туризма.

Саммиты Генассамблеи проходят каждые два года, собирая делегатов со всего мира.

Генассамблею принято считать наиболее важной и масштабной встречей старших должностных лиц, ответственных за развитие туризма в национальных правительствах, и высокопоставленных представителей частного сектора. По традиции на него приезжают министры из более чем 150 стран мира, общее число делегатов превышает 2 тысячи.

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