В 2023 году в Самарканде пройдет Генеральная ассамблея UNWTO

Узбекистан подал заявку на проведение Генассамблеи UNWTO
Всемирная туристская организация – специализированное межправительственное учреждение ООН, в ответственность которого входит содействие устойчивому и общедоступному туризму. Эта крупнейшая в своей области организация ставит задачами укрепление позиции туризма как двигателя экономического роста, развитие экологической устойчивости, а также она поддерживает и наставляет дестинации во всём мире в их политике в секторе туризма.
Саммиты Генассамблеи проходят каждые два года, собирая делегатов со всего мира.
Генассамблею принято считать наиболее важной и масштабной встречей старших должностных лиц, ответственных за развитие туризма в национальных правительствах, и высокопоставленных представителей частного сектора. По традиции на него приезжают министры из более чем 150 стран мира, общее число делегатов превышает 2 тысячи.