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  • 27 июнь 2020 18:49
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В Самарканде отметили День работников печати и СМИ

Во дворце культуры  «Нурафшон» в городке Кимегарлар Самаркандской области отметили 27 июня-День работников печати и средств массовой информации. Событийная дата в нашей стране отмечается с 1993 года, с момента принятия Указа Президента Республики Узбекистан «Об установлении Дня работников печати и средств массовой информации Республики Узбекистан».
 

В Самарканде отметили День работников печати и СМИ

 

На мероприятии приняли участие работники средств массовой информации, представители печатных  издательств, журналисты, ветераны сферы и др. Выступая с речью, глава области отметил важную роль СМИ в освещении  жизни нашей страны и общества, поздравил всех присутствующих с их профессиональным праздником.  

По случаю профессионального праздника были объявлены имена победителей и призеров, которым были вручены дипломы и ценные подарки. За отличившуюся творческую деятельность был награжден и видеооператор сайта ств.уз Мансур Юлдашев.

Мероприятие завершилось концертной программой.

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