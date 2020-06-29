В Самарканде отметили День работников печати и СМИ

Во дворце культуры «Нурафшон» в городке Кимегарлар Самаркандской области отметили 27 июня-День работников печати и средств массовой информации. Событийная дата в нашей стране отмечается с 1993 года, с момента принятия Указа Президента Республики Узбекистан «Об установлении Дня работников печати и средств массовой информации Республики Узбекистан».

На мероприятии приняли участие работники средств массовой информации, представители печатных издательств, журналисты, ветераны сферы и др. Выступая с речью, глава области отметил важную роль СМИ в освещении жизни нашей страны и общества, поздравил всех присутствующих с их профессиональным праздником.





По случаю профессионального праздника были объявлены имена победителей и призеров, которым были вручены дипломы и ценные подарки. За отличившуюся творческую деятельность был награжден и видеооператор сайта ств.уз Мансур Юлдашев.





Мероприятие завершилось концертной программой.