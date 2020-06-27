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  • 27 июнь 2020 13:23
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В СамМИ прошла международная конференция по повышению качества медицинской помощи пациентам с COVID-19

Создание качественной системы здравоохранения, которая позволит поддерживать и улучшить здоровье населения в нашей стране, выходить из этой ситуации с наименьшим количеством потерь, является приоритетом государственной политики.

 

В СамМИ прошла международная конференция по повышению качества медицинской помощи пациентам с COVID-19

 

Об этом говорилось в ходе международной научно-практической онлайн-конференции, организованной Самаркандским медицинским институтом при сотрудничестве с ООН, представительством Всемирной организации здравоохранения в республике, Астраханским государственным медицинским университетом и Рязанским государственным медицинским университетом Российской Федерации.

 

Данное мероприятие было проведено в целях обеспечения выполнения Указа Президента «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан».

 

На онлайн-конференции руководитель Офиса ВОЗ в Узбекистане Лиана Куппенс высоко оценила работу, проводимую в Узбекистане по борьбе с пандемией коронавируса.

 

Как отмечали участники, подобные конференции направлены на привлечение опыта современной медицины в области профилактики коронавирусной инфекции, ее диагностику и лечение. 

 

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