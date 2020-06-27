Небольшое землетрясение ощущалось в Самарканде

В ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане. Сила подземных толчков составила от 2 до 3 баллов.

В ряде регионов Узбекистана в 9:33 27 июня ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5, глубина — 100 км.

Расстояние и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Фергана (453 км) — 2 балла;

Гулистан (443 км) — 2 балла;

Джизак (429 км) — 2 балла;

Самарканд (424 км) — 2 балла;

Термез (240 км) — 3 балла;

Карши (437 км) — 2 балла.