И отдых активный, и здоровью польза

На фоне прекрасного пейзажа, на берегу реки Корасув в Самарканде вот уже второй год функционирует курортный санаторий «Daler Med Servis». Всего за полчаса езды человек попадает в уникальную атмосферу поселка Кутирбулок, пьянящую свежесть воздуха, напоенного ароматами горных трав.

А совсем еще недавно это место считалось заброшенным. Основоположники лечебного центра потратили немало сил и средств, чтобы создать все условия для больных с неврологическими, кардиологическими, диабетическими и другими заболеваниями. Сегодня санаторий привлекает, как городских, так и районных жителей. Люди приезжают сюда не только отдохнуть от шумного города и полюбоваться великолепным видом, но и получить полный спектр медицинских услуг. Только за прошлый год центр посетило около 1000 человек.

Здравница расположена на более полутора гектарах земли. На ее территории построен трехэтажный спальный блок на 40 человек. Каждая комната оснащена мебелью, кондиционером и телевизором. Запущен мансардный этаж с потрясающим видом на пруд.

Для обеспечения полноценного оздоровления отдыхающие получают более 20 видов процедур- ультразвуковая терапия, парафинотерапия, электрофорез, дарсонваль, компьютерное вытяжение позвоночника, лазеротерапия коленных суставов, кроме того, доступны хиджама и лечение пиявками. Любители водной терапии могут воспользоваться финской сауной с парилкой и бассейном, где предусмотрен аэромассаж, гидромассаж, джакузи.

Санаторий «Daler Med Servis» не уступает европейским аналогам. Расположившись по дороге в Багизаган, лечебница богата природой и , развитой инфраструктурой. Здесь ваш отдых станет еще более интересным и эффективным.

Зарина Хакбердиева

(на правах рекламы)