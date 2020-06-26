Факультета трэвел-журналистики в Международном университете туризма «Шелковый путь» не будет

Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде, как и другие вузы страны, с 20 июня начал принимать документы от абитуриентов онлайн. Несмотря на электронную регистрацию из-за пандемии коронавируса в учебном заведении создан консультационный центр в соответствии с нормами карантина, где со стороны прикрепленных специалистов предоставляется необходимая информация по направлениям бакалавриата и магистратуры.





В очной форме обучения в 2020/2021 учебном году студенты могут обучаться по таким направлениям, как «Менеджмент», «Маркетинг» «Туризм», «Гид-экскурсовод и переводческая деятельность». По таким же специальностям за исключением последнего можно обучиться заочно. Подготовка магистров ведется по двум направлениям- «Менеджмент» и «Туризм». В соответствии с параметрами приема университету выделено 400 мест.

Обязательным критерием образовательного процесса в университете является изучение двух иностранных языков: первый-английский, второй-один из официальных языков Шанхайской организации сотрудничества-русский или китайский. Международный университет туризма «Шелковый путь» одним из первых в стране внедрил программы двойных дипломов. Так поступающие имеют возможность получить сразу два полноценных диплома о получении высшего образования. К текущему моменту по программам двойных дипломов действуют договоренности с университетами Индонезии, КНР и Республики Чехия. В связи с пандемией отправка 22 студентов третьего курса для продолжения учебы в зарубежных вузах возможно задержится.

Новый проректор университета Жулибой Элтазаров опроверг новость о том, что в высшем учебном заведении в этом году якобы открывается факультет трэвел-журналистики. По его словам, опубликованные статьи по этому поводу являются недействительными.

По состоянию на 26 июня в международный университет зарегистрировались около 600 абитуриентов. Образовательный процесс в новом учебном году у студентов молодого университета туризма начнется в обновленном здании бывшего академического лицея. В настоящее время на месте ведутся реконструкционные работы в рамках проекта «смарт-кампус», под стать объявленному в стране Году развития науки, просвещения и цифровой экономики. Интерьер и дизайн нового объекта разработан по стандартам европейских вузов.

Зарина Хакбердиева

(на правах рекламы)