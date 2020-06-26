 В Самарканде сотрудник банка задержан в момент получения взятки

Сотрудник банка пойман с поличным в ходе совместной операции уголовного розыска УВД Самаркандской области и областной прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного УВД.

22 июня текущего житель Самаркандского района, 1987 г.р., обратился в районное ОВД с заявлением о том, что сотрудник АКИБ "IPOTEKA BANK" филиала Кук Сарай потребовал 1 миллион 300 тысяч сумов в качестве взятки за оформление кредита.

На основании обращения заявителя банкир был задержан правоохранительными органами в момент получения взятки. Уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части второй статьи 210 УК РУЗ расследует Самаркандская областная прокуратура.