Победитель конкурса «Энг яхши китобхон мактаб» из Каттакурганского района получил 100 миллионов сумов

По инициативе хокима Самаркандской области были объявлены победители конкурса «Энг яхши китобхон мактаб», объявленного в начале 2020 года среди средних школ.

Победителем конкурса стала команда общеобразовательной школы № 1 Каттакурганского района. Школа-победитель получила приз в размере 100 миллионов сумов и почетную грамоту хокима.

Занявшая второе место общеобразовательная школа №24 Пахтачийского района получила компьютерный комплект. Ноутбук вручили СГОШ Иштыханского района №1 за третье место .