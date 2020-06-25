» » » Победитель конкурса «Энг яхши китобхон мактаб» из Каттакурганского района получил 100 миллионов сумов
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  • 25 июнь 2020 19:47
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Победитель конкурса «Энг яхши китобхон мактаб» из Каттакурганского района получил 100 миллионов сумов

По инициативе хокима Самаркандской области были объявлены победители конкурса  «Энг яхши китобхон мактаб», объявленного в начале 2020 года среди средних школ.

 

Победитель конкурса «Энг яхши китобхон мактаб» из Каттакурганского района получил 100 миллионов сумов

 

Победителем конкурса стала команда общеобразовательной школы № 1  Каттакурганского района. Школа-победитель получила приз в размере 100 миллионов сумов и почетную грамоту хокима.

 

Занявшая второе место общеобразовательная школа №24  Пахтачийского района получила компьютерный комплект. Ноутбук вручили СГОШ  Иштыханского района №1 за  третье место .


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