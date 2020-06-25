В Самарканде началось 65-е заседание Европейской региональной комиссии UNWTO

В Самарканде началось 65-е заседание Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мероприятие открыл заместитель Премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Как сообщает UzReport, главной темой 65-й сессии Европейской региональной комиссии UNWTO является влияние пандемии на туризм и преодоление ее последствий.

В начале мероприятия со вступительными речами выступили Азиза Абдухакимова и Председателя региональной комиссии - министра туризма Греции Гарри Теохариса.

«В результате коренных реформ, осуществленных в последние годы по инициативе президента Шавката Мирзиёева, открылись беспрецедентные возможности для всех секторов узбекской экономики, включая индустрию туризма», - сказал Азиз Абдухакимов.

Он также отметил Указ Президента от 28 мая «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» и «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности».