В Самарканде началось 65-е заседание Европейской региональной комиссии UNWTO

Как сообщает UzReport, главной темой 65-й сессии Европейской региональной комиссии UNWTO является влияние пандемии на туризм и преодоление ее последствий.
В начале мероприятия со вступительными речами выступили Азиза Абдухакимова и Председателя региональной комиссии - министра туризма Греции Гарри Теохариса.
«В результате коренных реформ, осуществленных в последние годы по инициативе президента Шавката Мирзиёева, открылись беспрецедентные возможности для всех секторов узбекской экономики, включая индустрию туризма», - сказал Азиз Абдухакимов.
Он также отметил Указ Президента от 28 мая «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» и «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности».