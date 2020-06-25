Самаркандской области выделено 104 места на основе дополнительного гранта для женщин

Постановлением Кабинета Министров от 23 июня 2020 года № 402 утверждено Положение о порядке предоставления рекомендаций высшим образовательным учреждениям для участия в конкурсе и организации приема женщин на обучение в рамках показателей приема на основе дополнительного государственного гранта.

Список женщин, отобранных рабочей группой и рекомендованных на участие в конкурсе на основе дополнительных параметров приема ежегодно до 15 июня представляется в Государственный центр тестирования и публикуется на официальном сайте Министерства по поддержке махалли и семьи.

Рекомендация дается женщинам, желающим получить высшее образование сроком не более 3 лет

Самаркандской области было выделено 104 места в распределении показателей приема женщин на основе дополнительных государственных грантов.

В стране на основе государственных грантов для женщин на 2020/2021 учебный год выделено 940 мест. В частности: