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  • 25 июнь 2020 10:58
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Самаркандской области выделено 104 места на основе дополнительного гранта для женщин

Постановлением Кабинета Министров от 23 июня 2020 года № 402 утверждено Положение о порядке предоставления рекомендаций высшим образовательным учреждениям для участия в конкурсе и организации приема женщин на обучение в рамках показателей приема на основе дополнительного государственного гранта.

 

Самаркандской области выделено 104 места на основе дополнительного гранта для женщин

 

 

Список женщин, отобранных рабочей группой и рекомендованных на участие в конкурсе на основе дополнительных параметров приема ежегодно до 15 июня представляется в Государственный центр тестирования и публикуется на официальном сайте Министерства по поддержке махалли и семьи.

 

Рекомендация дается женщинам, желающим получить высшее образование сроком не более 3 лет

 

Самаркандской области было выделено 104 места в распределении показателей приема женщин на основе дополнительных государственных грантов.

 

В  стране на основе государственных грантов для женщин  на 2020/2021 учебный год выделено 940 мест. В частности:

 

  •  Республика Каракалпакстан - 51;
  •   Андижанская область - 85;
  •   Бухарская область - 53;
  •   Джизакская область - 36;
  •   Кашкадарьинская область - 88;
  •   Навоийская область - 28;
  •   Наманганская область - 75;
  •   Самаркандская область - 104;
  •   Сурхандарьинская область - 71;
  •   Сырдарьинская область - 49;
  •   Ташкентская область - 80;
  •   Ферганская область - 100;
  •   Хорезмская область - 50;
  •   город Ташкент - 70.

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