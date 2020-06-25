Самаркандской области выделено 104 места на основе дополнительного гранта для женщин

Постановлением Кабинета Министров от 23 июня 2020 года № 402 утверждено Положение о порядке предоставления рекомендаций высшим образовательным учреждениям для участия в конкурсе и организации приема женщин на обучение в рамках показателей приема на основе дополнительного государственного гранта.
Список женщин, отобранных рабочей группой и рекомендованных на участие в конкурсе на основе дополнительных параметров приема ежегодно до 15 июня представляется в Государственный центр тестирования и публикуется на официальном сайте Министерства по поддержке махалли и семьи.
Рекомендация дается женщинам, желающим получить высшее образование сроком не более 3 лет
Самаркандской области было выделено 104 места в распределении показателей приема женщин на основе дополнительных государственных грантов.
В стране на основе государственных грантов для женщин на 2020/2021 учебный год выделено 940 мест. В частности:
- Республика Каракалпакстан - 51;
- Андижанская область - 85;
- Бухарская область - 53;
- Джизакская область - 36;
- Кашкадарьинская область - 88;
- Навоийская область - 28;
- Наманганская область - 75;
- Самаркандская область - 104;
- Сурхандарьинская область - 71;
- Сырдарьинская область - 49;
- Ташкентская область - 80;
- Ферганская область - 100;
- Хорезмская область - 50;
- город Ташкент - 70.