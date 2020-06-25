170 кустов «каннабиса» обнаружили у жителя Самаркандской области

В ходе совместного мероприятия «Черный мак – 2020», проведённого сотрудниками органов внутренних дел Самаркандской области, Службы государственной безопасности и Таможенного управления был задержан житель Пайарыкского района Самаркандской области, который выращивал 170 кустов наркотических растений, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятия в присутствии понятых был осмотрен дом и вспомогательные хозяйства гражданина У.С., в которых, как оказалось, он выращивал 170 кустов высотой 25-30 см. зеленого растения с резким запахом - «каннабис».

В данное время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия.

Пресс-служба ГТК по Самаркандской области