Министерство здравоохранения: Сегодня по всей стране от коронавируса выздоровело 28 больных. В Самарканде излечено 2 человека

Сегодня 19 пациентов с коронавирусной инфекцией прошли лечение в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте, 6- в Бухарской области, 2 -в Самаркандской области, 1- в Андижанской области.

В Андижанской области, вместе с 43-летним мужчиной, который выздоровел от этой болезни, 181 человек полностью излечился от заболевания. В регионе проходят лечение 13 пациентов.

В Бухарской области выздоровели 2 мужчины и 4 женщины, самому старшему - 52 года, а самой младшей нет еще и года. Это девочка, родившаяся в 2020 году. В настоящее время число людей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции в регионе, достигло 478. 29 пациентов проходят лечение.

В Самаркандской области, наряду с 51-летней женщиной и 26-летним мужчиной, количество выздоровевших достигло 386 человек. В области проходят лечение 26 пациентов.

Таким образом, сегодня излечено 28 пациентов с коронавирусной инфекцией, и сейчас общее число вылеченных людей в стране составляет 4588 человек.