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  • 24 июнь 2020 16:55
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Министерство здравоохранения: Сегодня по всей стране от коронавируса выздоровело 28 больных. В Самарканде излечено 2 человека

Сегодня 19 пациентов с коронавирусной инфекцией прошли лечение в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте, 6- в Бухарской области, 2 -в Самаркандской области, 1- в Андижанской области.

 

Министерство здравоохранения: Сегодня по всей стране от коронавируса выздоровело 28 больных. В Самарканде излечено 2 человека

 

В Андижанской области, вместе с 43-летним мужчиной, который выздоровел от этой болезни, 181 человек полностью излечился от заболевания. В регионе проходят лечение 13 пациентов.

 

В Бухарской области выздоровели 2 мужчины и 4 женщины, самому старшему - 52 года, а самой младшей нет еще и года. Это девочка, родившаяся в 2020 году. В настоящее время число людей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции в регионе, достигло 478.  29 пациентов проходят лечение.

 

В Самаркандской области, наряду с 51-летней женщиной и 26-летним мужчиной,  количество выздоровевших достигло 386 человек. В области проходят лечение 26 пациентов.

 

Таким образом, сегодня излечено 28 пациентов с коронавирусной инфекцией, и сейчас общее число вылеченных людей в стране составляет 4588 человек.


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