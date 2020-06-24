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  • 24 июнь 2020 14:13
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В Самаркандском институте ветеринарной медицины открыто 3 новых образовательных направления

Согласно параметрам вступительных квот, на новый учебный год Самаркандский институт ветеринарной медицины совместно с филиалами в Ташкенте и Нукусе примут в общей сложности 2522 студента.

 

В Самаркандском институте ветеринарной медицины открыто 3 новых образовательных направления

 

Из них 1975 студентов будут зачислены на дневную форму обучения, 475 студентов имеют возможность учиться заочно, а 72 студента - в магистратуре, сообщила информационная служба Самаркандского института ветеринарной медицины.

 

Также на 2020-2021 учебный год институт создал 3 новых направления обучения: «Экономика» (в сельском хозяйстве), «Бухгалтерский учет и аудит» (в сельском хозяйстве) и «Технологические процессы, автоматизация и управление производством» (в сельском хозяйстве).


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