В Самаркандском институте ветеринарной медицины открыто 3 новых образовательных направления

Согласно параметрам вступительных квот, на новый учебный год Самаркандский институт ветеринарной медицины совместно с филиалами в Ташкенте и Нукусе примут в общей сложности 2522 студента.

Из них 1975 студентов будут зачислены на дневную форму обучения, 475 студентов имеют возможность учиться заочно, а 72 студента - в магистратуре, сообщила информационная служба Самаркандского института ветеринарной медицины.

Также на 2020-2021 учебный год институт создал 3 новых направления обучения: «Экономика» (в сельском хозяйстве), «Бухгалтерский учет и аудит» (в сельском хозяйстве) и «Технологические процессы, автоматизация и управление производством» (в сельском хозяйстве).